Il giallo del concerto di Tony Colombo | prevendite sospese e stop del Palacongressi

Il concerto di Tony Colombo, previsto per il 30 gennaio al Palacongressi di Agrigento, ha subito un’improvvisa sospensione delle prevendite e un fermo dell’evento. Dopo l’annuncio, la data e l’apertura delle vendite, le modalità di partecipazione sono state interrotte senza spiegazioni ufficiali. Questa situazione ha generato incertezza tra i potenziali partecipanti, lasciando irrisolto il motivo dello stop improvviso.

Un annuncio pubblico, una data fissata, la prevendita avviata. Poi, improvvisamente, lo stop. Il concerto di Tony Colombo ad Agrigento, in programma il 30 gennaio al Palacongressi, si trasforma in un "giallo". Al momento l'evento è rinviato a data da destinarsi. A rendere pubblica la data era.

