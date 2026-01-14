Il gesto romantico di Giulia De Lellis per il suo Tony Effe Spunta la dedica

Giulia De Lellis ha condiviso una dedica speciale per Tony Effe in occasione del suo trentesimo compleanno. Il gesto, semplice e sincero, ha attirato l’attenzione dei follower, sottolineando l’affetto tra i due e il legame con la loro bambina. Un momento che ha suscitato interesse tra chi segue la coppia, evidenziando l’importanza delle emozioni genuine e della condivisione in un contesto di celebrazione personale.

Giulia De Lellis sta per compiere 30 anni. Spunta la dedica che ha fatto impazzire il web per il padre della sua bambina. Quest’anno sarà un compleanno diverso, ma soprattutto speciale per Giulia de Lellis, che domani compirà trent’anni, ma soprattutto da pochi mesi è diventata mamma di Priscilla. Mentre si prepara a vivere la giornata speciale che la attende domani, Giulia ha deciso di condividere con i fan alcuni pensieri tra cui una dolcissima dedica al papà della sua bambina. Una dedica a Tony Effe che non è solo una frase romantica, ma una dichiarazione che ammalia. Leggi anche Un giorno speciale per Beatrice Valli: “Mi auguro un anno pieno di grandi cose” Giulia tra le sue stories Instagram ha scritto rivolgendosi a se stessa: “Faccio 30 anni e pensavo mi venisse un mental in realtà sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento cosi fortunata. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Il gesto romantico di Giulia De Lellis per il suo Tony Effe. Spunta la dedica Leggi anche: Il primo peluche di Priscilla è decorato con una dolce dedica di Giulia De Lellis e Tony Effe Leggi anche: Giulia De Lellis smentisce le voci di crisi con Tony Effe con la dolce dedica per il primo mese della figlia Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Il gesto romantico di Giulia De Lellis per il suo Tony Effe. Spunta la dedica - La luce dei miei occhi, la mia roccia, La persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incazzare. 361magazine.com

Giulia De Lellis, rose rosse da parte di Tony Effe/ Il retroscena sul romantico gesto di lui - Giulia De Lellis riceve un enorme mazzo di rose rosse da Tony Effe e dietro il romantico gesto ci sarebbe un motivo chiarissimo. ilsussidiario.net

Giulia De Lellis e Tony Effe: rose rosse per l’anniversario - Negli ultimi giorni si erano diffuse con insistenza alcune voci di crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, ma la realtà sembra ben diversa. 105.net

San Valentino arriva prima di quanto pensi. Manca poco più di un mese e l’amore inizia già a prendere forma: decorazioni a tema, dolci dettagli, idee regalo e allestimenti pensati per sorprendere. Che sia un gesto romantico, una festa speciale o un dettag facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.