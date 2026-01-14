Il Galatasaray è sulle tracce di Fofana | ecco qual è l’intenzione del francese del Milan

Il Galatasaray ha manifestato interesse per Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 attualmente in forza al Milan. La società turca sta valutando un possibile trasferimento del giocatore durante questa sessione di calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni. Fofana, che si è distinto in questa stagione, rappresenta un obiettivo importante per il club di Istanbul.

