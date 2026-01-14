Il Galatasaray è sulle tracce di Fofana | ecco qual è l’intenzione del francese del Milan
Il Galatasaray ha manifestato interesse per Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 attualmente in forza al Milan. La società turca sta valutando un possibile trasferimento del giocatore durante questa sessione di calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni. Fofana, che si è distinto in questa stagione, rappresenta un obiettivo importante per il club di Istanbul.
I turchi del Galatasaray sono su Youssouf Fofana, classe 1999, centrocampista francese del Milan, per questa sessione di calciomercato. Ecco le ultime news in merito all'ex Monaco, che sembra avere le idee ben chiare sul proprio futuro professionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Il #Galatasaray è sulle tracce di #Fofana, il francese però non ha intenzione di lasciare l’ #ACMilan. #Milan #Calciomercato #transfer. [ @lucabianchin7] x.com
