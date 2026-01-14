Il futuro di un progetto di educazione e socialità nelle microaree di Vaticano e Ponziana
Il progetto di educazione e socialità nelle microaree di Vaticano e Ponziana mira a favorire la coesione sociale e l’inclusione delle persone più vulnerabili. Attraverso attività di socializzazione, formazione e intrattenimento, si intende creare un ambiente di supporto e partecipazione, contribuendo allo sviluppo di comunità più equilibrate e solidali. Un modello che promuove l’integrazione e il benessere di tutti i cittadini, rafforzando i legami tra le diverse fasce della popolazione.
Un modello per la coesione e l'inclusione delle fasce più deboli di popolazione, con attività di socializzazione, formative e ricreative. Ieri sera, 13 gennaio, in Quinta circoscrizione si è parlato del futuro del progetto Habitat nelle due sedi delle microaree Vaticano (in via dell'Istria) e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
