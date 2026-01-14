Il falò degli alpini a Lissone con risotto gratis

Il Falò degli Alpini a Lissone si svolgerà sabato 17 gennaio in piazzale degli Umiliati. Organizzato dal Gruppo Alpini Lissone, l’evento propone una serata dedicata alla tradizione, con musica, cultura e un’area di ristoro che offrirà risotto gratuito. L’iniziativa, a ingresso libero, rappresenta un momento di convivialità e valorizzazione delle radici locali, invitando la comunità a partecipare e condividere un’occasione di festa e solidarietà.

Una serata della tradizione torna ad animare Lissone. Sabato 17 gennaio, in piazzale degli Umiliati, va in scena il Falò di Sant'Antonio organizzato dal Gruppo Alpini Lissone, la manifestazione che unisce musica, cultura popolare e volontariato, con ingresso libero per tutti. Il programmaDalle. Falò di Sant'Antonio 2026 a Lissone con cucina degli Alpini e risotto gratis - Il falò viene acceso la sera di Sant'Antonio, ovvero sabato 17 gennaio 2026 in piazzale degli Umiliati a Lissone (piazzale del mercato).

Saremo presenti al fianco dei nostri Alpini con letture dialettali 17 gennaio giornata nazionale dei dialetti e delle lingue locali facebook

