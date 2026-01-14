Il dinner show ufficiale del Carnevale di Venezia a Ca' Vendramin Calergi

“Il Canto di Ambrosia” è l’Official Dinner Show del Carnevale di Venezia che ti farà varcare la soglia del tempo e dello spazio per seguire le orme degli dèi, custodi di eterni desideri. Dalla sacralità di Olimpia ai fasti di Venezia, tutto si intreccia in un gioco di sfide valorose, prove epiche. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Water Show: l'Arsenale di Venezia torna a essere teatro sull'acqua per il Carnevale 2026

Leggi anche: Carnevale termitano, entusiasmo e tradizione: elette le damigelle di "U nannu ca nanna"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Simon Boccanegra; “Olympus - Alle origini del gioco” Venezia si prepara a vivere la magia del Carnevale; Bella la vita a Venezia.

Al Carnevale di Venezia è tempo di 'Dinner Show' - Il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia torna a Ca' Vendramin Calergi con "Alla Corte del Gran Khan", che porta la firma raffinata e inconfondibile della poliedrica stilista veneziana ... ansa.it

Concerti, dinner show e djset! facebook