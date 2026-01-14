Il coraggio delle donne | quando la fotografia racconta la vita oltre il cancro

Il coraggio delle donne si rivela attraverso fotografie autentiche che catturano momenti di vita oltre la battaglia contro il cancro. Questi scatti mostrano volti, gesti e sguardi sinceri, raccontando storie di resilienza e rinascita senza idealizzazioni. Un racconto visivo che invita a riflettere sulla forza interiore e sulla speranza, offrendo uno sguardo reale e rispettoso su esperienze di grande valore umano.

N on immagini patinate, né storie edulcorate. Ma volti, gesti, sguardi che parlano di attraversamenti profondi e di rinascite possibili. I l coraggio delle donne: la vita al di là del cancro è il titolo del concorso fotografico promosso dall’ Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che diventa anche una mostra e un momento collettivo di riflessione sulla resilienza femminile, sulla malattia e, soprattutto, sulla vita che continua. L’evento conclusivo del progetto si terrà venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso il Rettorato di Caserta, segnando il punto di arrivo di un percorso artistico e umano che ha coinvolto l’intera comunità accademica. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Il coraggio delle donne: quando la fotografia racconta la vita oltre il cancro Leggi anche: Il coraggio delle donne e la storia delle 55 Partigiane siciliane che lottarono per la libertà e l'emancipazione Leggi anche: Arriva "Ho preso un granchio 2": il ritorno della serie che racconta il cancro con ironia e coraggio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Coraggio delle Donne: alla Vanvitelli una mostra fotografica racconta la rinascita dopo il cancro; Pensieri InViSibili: fa tappa a Novara la mostra che racconta le donne e la loro esperienza oncologica; A Novara la mostra itinerante “Pensieri InViSibili”; Luisa Ranieri: «In “La Preside” racconto la storia (vera) di una donna speciale». “Il coraggio delle donne”: alla Vanvitelli una mostra fotografica racconta la rinascita oltre il cancro - Un concorso fotografico e una mostra per dare voce, attraverso le immagini, alla forza e alla resilienza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. agro24.it

"Il coraggio delle donne", la lotta contro il cancro in 150 scatti - Un bando fotografico e una mostra all'Università Vanvitelli raccontano la forza delle donne che hanno affrontato e superato la malattia ... rainews.it

Scatti di chi ha vinto contro il cancro: “Il coraggio delle donne” al rettorato - Un’altra voce che racconta coraggio e resilienza è quella di Concetta D’Albenzio, 56 anni maddalonese, baby sitter. ilmattino.it

