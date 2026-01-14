Il comandante dei Guardiani della Rivoluzione | L' Iran risponderà con decisione a eventuali attacchi
Il comandante dei Guardiani della Rivoluzione iraniana, Mohammad Pakpour, ha affermato che l’Iran risponderà con decisione a eventuali attacchi contro il paese. La dichiarazione arriva in un contesto di tensioni, con Pakpour che accusa Stati Uniti e Israele di essere coinvolti nelle recenti proteste. Questa posizione evidenzia la fermezza dell’Iran nel tutelare la propria sovranità di fronte alle sfide esterne.
L'Iran è pronto a rispondere "con decisione" a eventuali attacchi contro il suo territorio. Lo ha dichiarato il comandante dei Guardiani della Rivoluzione, Mohammad Pakpour, accusando Stati Uniti e Israele di essere dietro le proteste che hanno scosso la Repubblica islamica.I Pasdaran, sono "al.
