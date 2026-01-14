Il trasferimento di Mattia Valoti allo Spezia è in fase di definizione. Il trequartista, 32 anni, arriva dal Cremonese con un contratto fino al 2026, con possibilità di rinnovo fino al 2028 e bonus legati alla salvezza. La trattativa, condotta dal direttore sportivo Stefano Melissano, si sta concludendo nelle ultime ore, segnando un’importante operazione di mercato per i liguri.

Il trequartista Mattia Valoti è un nuovo giocatore dello Spezia. Ieri mattina il ds Stefano Melissano si è seduto al tavolo con l’agente del 32enne atleta vicentino e ha piazzato il gran colpo, mettendo sul piatto un contratto alle stesse condizioni economiche percepite alla Cremonese (in scadenza a giugno 2026), con annessa proposta di prolungamento a giugno 2027 e opzione al 2028, compresi bonus, vincolando il tutto alla salvezza in cadetteria. Il giocatore, che nello scacchiere tattico ipotizzato da Donadoni andrà a occupare il ruolo di mezzala, era in trattativa abbastanza avanzata con il Cesena, ma la proposta del club bianco lo ha fatto dirottare deciso verso la Liguria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il colpo di mercato Valoti è aquilotto. Siamo alla stretta finale per Romano

Leggi anche: Romano: “Rayan? Il Milan lo ha seguito più volte”. Può essere un colpo di mercato?

Leggi anche: IL MERCATO. In arrivo Mendes. Attesa per Bohinen e stretta finale su Cas Odenthal

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il mercato delle altre - Per Valoti lo Spezia prova la beffa al Cesena. Buso passa al Mantova. La Samp chiude per Viti - Lo Spezia prova a beffare il Cesena, che sembra ancora in vantaggio, su Mattia Valoti. tuttobari.com