Il centrodestra denuncia | Spoil system preventivo a Palazzo dei Celestini
Il centrodestra di Lecce denuncia un presunto tentativo del centrosinistra di utilizzare uno spoil system preventivo a Palazzo dei Celestini, in vista delle prossime elezioni provinciali. Secondo le accuse, alcune nomine interne sarebbero volte a consolidare posizioni prima di un possibile cambio di amministrazione. La vicenda solleva questioni sul rispetto delle regole democratiche e sulla trasparenza delle decisioni politiche in ambito locale.
LECCE – Il centrodestra salentino grida allo scandalo: in vista di una probabile sconfitta nelle elezioni per la presidenza della Provincia, il centrosinistra starebbe cercando di blindare alcune posizioni interne a Palazzo dei Celestini.“Spoil system preventivo” lo hanno definito i responsabili. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Ciro Verdoliva lascia il Ruggi di Salerno: è già partito lo spoil system?
Leggi anche: “Mediterranea”: a Palazzo dei Celestini spazio per il patrimonio immateriale del Salento
Il centrodestra denuncia: “Spoil system preventivo a Palazzo dei Celestini” - Il centrosinistra starebbe blindando, si legge in una nota, alcune posizioni chiave in vista di una probabile vittoria di Adriana Poli Bortone nelle elezioni per la presidenza della Provincia ... lecceprima.it
"Centrodestra nel caos": Russo denuncia lo scaricabarile e il ricorso sulla cabinovia facebook
Torromino Felice denuncia il cambiamento politico dell’amministrazione Voce e invita i cittadini a votare con consapevolezza, ricordando valori, coerenza e interesse della città. #Attualita x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.