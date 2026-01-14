Il centro diurno L’Aquilone riapre le sue porte, rappresentando un punto di riferimento importante per la comunità locale. La cerimonia ufficiale di inaugurazione è prevista per domenica, segnando il ripristino di uno spazio dedicato a servizi e supporto per i cittadini. La riapertura mira a rafforzare il ruolo del centro come luogo di aggregazione e assistenza, contribuendo al benessere della comunità.

di Manuela Plastina Sarà tagliato ufficialmente domenica il nastro inaugurale del nuovo centro diurno l’Aquilone. E sarà una grande festa, con la partecipazione dell’amministrazione comunale, del presidente della Regione Eugenio Giani, dei ragazzi che frequentano la struttura e di tanti cittadini. La chiusura prolungata e forzata del centro è stata un dolore per tutti. Era l’ottobre del 2022 quando il sindaco Giacomo Certosi dovette firmare un’ordinanza urgente che imponeva di chiudere immediatamente la sede dell’Aquilone. La struttura era stata inaugurata nel 2009; di proprietà comunale, finanziata anche dai limitrofi Comuni di Figline e Reggello e poi affidata alla gestione della Società della salute, è un centro di riabilitazione diurna per ragazzi con disabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il centro l’Aquilone riapre le porte: "Fondamentale per la comunità"

Leggi anche: Castel San Giorgio, il Centro "I Care" compie un anno: "Un presidio fondamentale per la comunità"

Leggi anche: Il cliente al centro, lo showroom di Perugia di Rossi Mercedes-Benz riapre le porte dopo il restyling

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

L'Aquilone Centro Commerciale - facebook.com facebook