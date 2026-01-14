Il caso Erfan Soltani condannato a morte in Iran per il reato di inimicizia contro Dio | ecco cosa rischia chi partecipa alle proteste in queste ore

Il caso di Erfan Soltani, condannato a morte in Iran per “inimicizia contro Dio” (moharebeh), evidenzia i rischi per chi partecipa alle recenti proteste nel paese. Ventiseienne, accusato di aver preso parte alle manifestazioni, potrebbe affrontare una condanna grave. Questa situazione sottolinea le tensioni in Iran e le conseguenze penali per coloro coinvolti in azioni di protesta.

Accusato di moharebeh per aver partecipato alle proteste, il giovane ventiseienne sarebbe stato condannato a morte. Un'accusa prevista dal Codice Penale Islamico che, nelle recenti repressioni, viene usata per colpire il dissenso politico Erfan Soltani è uno dei nomi più cercati online nelle.

Iran, il manifestante Erfan Soltani condannato a morte: rischia l'esecuzione oggi - "Con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni, il tribunale ha emesso una condanna a morte", ha detto il parente, aggiungendo che alla famiglia è stato comunicato che l'esecuzione ... tg.la7.it

Iran, Erfan Soltani: chi è il primo manifestante condannato a morte - Arrestato dalle autorità iraniane la scorsa settimana, il 26enne sarebbe stato condannato “con un processo estremamente rapido, nel giro di soli due giorni” dopo essere stato coinvolto nelle proteste ... tg24.sky.it

Iran, il manifestante Erfan Soltani condannato a morte. Rischia l'esecuzione oggi.

