Il Carpi riabbraccia Puletto.

Il Carpi torna a contare su Filippo Puletto, che dopo una breve esperienza alla Pianese, dove ha trascorso la partita in panchina, è nuovamente un giocatore biancorosso. La sua presenza rafforza la rosa in vista delle prossime sfide, offrendo una soluzione stabile e affidabile per il reparto difensivo. Puletto, che ha già indossato la maglia del Carpi in passato, rappresenta un ritorno significativo per il club.

Dal "Cabassi" al "Cabassi". Un viaggio breve quello di Filippo Puletto, avversario domenica del Carpi con la maglia della Pianese (anche se è rimasto per 90’ in panchina) e da ieri di nuovo giocatore biancorosso. Il centrocampista classe 2004, che era andato in Toscana in estate dopo il fallimento della Spal, ha risolto il suo legame coi senesi e ha firmato col Carpi fino al 30 giugno 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Un rinforzo di spessore per mister Cassani, sia perché si tratta di un under sia perché il Puletto ammirato l’anno scorso con Serpini (31 gettoni, 3 reti e un assist) è giocatore che può fare la differenza, utilizzabile sia da trequartista che da mezz’ala nel 3-4-2-1 attuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

