Al Mercato Centrale di Roma, la campagna “Il buono fa del bene” sostiene l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, ricordando il primo trapianto di cuore pediatrico in Italia, avvenuto nel 1986. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della solidarietà e del sostegno alle strutture che si occupano della salute dei bambini, rafforzando il legame tra comunità e assistenza sanitaria di eccellenza.

Era la notte tra il 10 e l’11 febbraio 1986 quando, all’ Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, veniva effettuato su un bimbo di quindici mesi il primo trapianto pediatrico di cuore in Italia. In quasi quarant’anni, il nosocomio della Santa Sede ha realizzato più di 1.200 trapianti di organi solidi e oltre 2.500 trapianti di midollo. Senza mai venire meno alla propria filosofia: garantire, oltre a cure di eccellenza, sostegno e vicinanza alle famiglie dei pazienti che si ritrovano lontane da casa durante i lunghi tempi delle terapie. L’iniziativa. ‘ Il buono fa del bene’, la campagna charity promossa da Mercato Centrale Roma a favore dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, finanzierà proprio il progetto Accoglienza, che offre soluzioni abitative gratuite e supporto materiale e psicologico alle famiglie dei piccoli pazienti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - ‘Il buono fa del bene’: al Mercato Centrale di Roma la campagna per il Bambino Gesù

Leggi anche: Roma: "È arrivato il cuore", la gioia del piccolo paziente del Bambino Gesù

Leggi anche: Tante novità al Mercato Centrale Milano: la cucina romana di Riccardo Tocci, il brunch sano di Alan Braccio e La Dispensa Centrale il primo progetto retail di Mercato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Copriti bene, che poi mi fai consumare tutto l’olio buono!” Me lo diceva sempre mia nonna, perché quando arrivava la tosse, o la pelle si arrossava, l’olio extravergine diventava cura. Scaldato piano, profumato al rosmarino, spalmato su punti specifici. Non e facebook