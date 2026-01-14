Il Blue Monday supera i 20 anni | perché il mito del giorno più triste dell’anno resiste ancora oggi

Il Blue Monday, noto come il “giorno più triste dell’anno”, torna ogni gennaio, mantenendo il suo fascino mediatico nonostante la mancanza di fondamento scientifico. Dopo oltre vent’anni, questo concetto rimane presente nelle conversazioni quotidiane, nei media e nelle strategie di marketing, dimostrando come le rappresentazioni culturali possano consolidarsi nel tempo anche senza basi oggettive. Un fenomeno che invita a riflettere sul potere delle narrazioni collettive e delle percezioni condivise.

O gni gennaio ritorna puntuale, come un rito collettivo difficile da ignorare. Il Blue Monday, definito da oltre vent’anni come “il giorno più triste dell’anno”, continua a occupare titoli, conversazioni social e campagne di marketing, nonostante non abbia alcuna base scientifica. Eppure funziona. Non perché sia vero, ma perché intercetta qualcosa di profondamente reale nel nostro vissuto emotivo. Per capire perché questa narrazione resista ancora oggi, ne abbiamo parlato con Luna Mascitti, formatrice specializzata in neuromarketing e storytelling, che ci aiuta a leggere il fenomeno tra psicologia collettiva, cultura e comunicazione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

