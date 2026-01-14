Il Belìce 58 anni dopo il terremoto il sindaco di Montevago | Segnali di rinascita nei luoghi della devastazione

A 58 anni dal terremoto che colpì la Valle del Belìce nel 1968, il sindaco di Montevago sottolinea segnali di rinascita nei luoghi della tragedia. Nonostante le ferite ancora visibili, si registrano progressi nel recupero e nello sviluppo della comunità, testimonianza di una resilienza radicata nel territorio. Questo anniversario invita a riflettere sull’importanza di interventi sostenibili e di una memoria viva per il futuro.

