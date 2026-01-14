Il babysitter di Padova trovato con centinaia di foto e video pedopornografici

Un uomo di 27 anni di Padova, impiegato come babysitter, è stato arrestato nell'ambito di un'indagine per presunte violenze sessuali su un minore. Durante le operazioni, sono state sequestrate numerose immagini e video di natura pedopornografica. L'indagato è ora al centro di un procedimento giudiziario, mentre le forze dell'ordine continuano le verifiche per accertare eventuali altri reati.

Un 27enne di Padova che lavorava come babysitter è stato arrestato. Nei suoi confronti c’è un’indagine per violenza sessuale ai danni di un minore. La procura di Veneiza ha ordinato una perquisizione domiciliare. Nella casa del giovane gli agenti hanno così sequestrato due telefoni cellulari e due personal computer in suo possesso su cui le prime analisi hanno permesso di rinvenire migliaia di foto e video a contenuto pedopornografico. I file. Parte dei file analizzati sono stati presumibilmente scaricati dalla rete internet nei mesi scorsi. Ma diverse centinaia di foto e video sono apparsi autoprodotti dall’indagato, con gli stessi dispositivi sequestrati. 🔗 Leggi su Open.online

