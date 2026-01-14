Il 2026 di ' Righe di periferia' si apre con ' Dove tutto finisce' di Alessandro Fogli
Il 2026 di 'Righe di periferia' inizia giovedì 15 alle 18.30 presso le Acli di Pontelagoscuro, Corso del Popolo, con l'autore Alessandro Fogli e il suo nuovo thriller 'Dove tutto finisce'. La rassegna prosegue con incontri dedicati alla narrativa contemporanea, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento per gli appassionati di letteratura.
La rassegna ‘Righe di periferia’ riprende con il nuovo anno, giovedì 15 alle 18.30. Ospite dell’Acli di Pontelagoscuro in Corso del Popolo sarà Alessandro Fogli con il suo ultimo thriller ‘Dove tutto finisce’. L’autore nato e residente a Ferrara si presenta con l’ultima indagine dell’ispettore. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Fra Barco e Pontelagoscuro torna la rassegna letteraria 'Righe di periferia'
Leggi anche: 'Movèmbar', il mese dedicato alla prevenzione maschile si apre con la comicità di Alessandro Ciacci
Il 2026 di 'Righe di periferia' si apre con 'Dove tutto finisce' di Alessandro Fogli.
Il calcio a 5 “apre” il nuovo palasport, nei prossimi mesi chiusura dei cantieri per Palasparti, Renda e Riga - Sui fondi regionali per gli impianti sportivi dovrebbe poi trovare richiesta di finanziamento il progetto, già presentato in precedente sui fondi “Sport e Periferie”, di riqualificazione dello stadio ... lameziainforma.it
Apre il palinsesto 2026 della biblioteca comunitaria Tra le righe... la nostra Paola Cereda! L’unico finale possibile è la storia di Momogol e di un fenomeno ancora poco conosciuto, il football trafficking. Ma è anche la storia Dakar e Pietra Alta, due perifer - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.