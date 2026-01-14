Il 2026 di ConfSport Confcommercio | nuovi eventi e iniziative

Nel 2026, ConfSport Confcommercio promuove nuove iniziative e eventi dedicati alle attività sportive locali. Attraverso incontri formativi e collaborazioni con associazioni del territorio, l’obiettivo è aggiornare le realtà del settore sulle principali novità e adempimenti. Un’occasione per condividere conoscenze e rafforzare il network tra operatori sportivi e professionisti, contribuendo allo sviluppo sostenibile del settore.

Pisa, 14 gennaio 2026 – Iniziative sviluppate con il coinvolgimento di attività e associazioni sportive del territorio e incontri formativi dedicati alle principali novità e adempimenti di interesse per le realtà del settore. Con l'inizio del nuovo anno il consiglio direttivo di ConfSport Confcommercio Pisa traccia gli obiettivi per il 2026 e riorganizza il proprio organigramma che vede come presidente Francesca Bufalini (Twenty Fitness Club Pisa), già presidente del direttivo Pisa Centro di Confcommercio, affiancata da Luca Mattonai (Studio Mattonai S.r.l), Cesare di Cesare (ASD Pallavolo Ospedalieri), Stefano Gianfaldoni (Studio Legale Giantini & Gianfaldoni) e Marco Rossi (Swimprove).

