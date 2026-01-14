Il 2025 è il terzo anno più caldo di sempre +1,5 °C per 6 mesi | i costi della crisi
Il 2025 si conferma come uno degli anni più caldi mai registrati, con temperature superiori di 1,5 °C per sei mesi. Il report Global Climate Highlights 2025, basato sui dati satellitari di Copernicus, evidenzia come i cambiamenti climatici continuino a influenzare il nostro pianeta, evidenziando l’urgenza di interventi concreti per limitare gli effetti della crisi climatica.
Il 2025 è ufficialmente tra gli anni più caldi mai registrati nella storia. Lo certifica l’ormai noto report Global Climate Highlights 2025, uno studio che sintetizza tutto il lavoro svolto dal servizio europeo Copernicus, che monitora l’andamento climatico globale attraverso dati satellitari e osservazioni scientifiche nell’arco dell’anno. Il quadro che emerge non è più quello di un’anomalia temporanea, né facilmente risolvibile, ma anzi di un’accelerazione strutturale del riscaldamento globale, con effetti sempre più evidenti su temperature, oceani e ghiacci. Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
