Igor Volley Champions League | azzurre sconfitte al tie-break a Istanbul

Nella partita di Champions League a Istanbul, Igor Volley affronta il Fenerbahce in una sfida combattuta. Dopo oltre due ore di gioco, le azzurre si sono arrese al tie-break, nonostante un’ottima prestazione di Tolok, autrice di 29 punti. La gara ha messo in evidenza l’equilibrio tra le due squadre, con il Fenerbahce che ha prevalso nella fase decisiva, mantenendo la testa della Pool B.

Oltre due ore di grande pallavolo a Istanbul e alla fine a spuntarla nello scontro diretto per la vetta della Pool B di Champions League è il Fenerbahce Istanbul di Marcello Abbondanza, mentre la Igor Volley (trascinata da una strepitosa Tolok: 29 punti a referto per lei) sfiora l'impresa.

