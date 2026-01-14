Ieri sciopero nazionale dei tassisti Salvini convoca i sindacati

Ieri si è svolto uno sciopero nazionale dei tassisti, con un'alta partecipazione tra le 8 e le 22 di martedì 13 gennaio. In risposta alla situazione, il ministro Salvini ha convocato i sindacati per discutere delle problematiche del settore. La mobilitazione ha evidenziato le tensioni e le richieste del settore, richiedendo un confronto tra le parti per trovare soluzioni condivise.

AGI - Ha raccolto un'alta adesione, dalle 8 alle 22 di martedì 13 gennaio, lo sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di sigle sindacali che hanno chiesto al governo di intervenire per regolamentare la disciplina di utilizzo delle piattaforme di prenotazione online gestite da gruppi multinazionali e chiedono una legge di riordino del settore. La protesta ha visto però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non hanno preso parte allo sciopero. Salvini convoca i sindacati . "Ho convocato per il 14 novembre tutte le associazioni sindacali ", ha annunciato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del convegno sul turismo organizzato dal vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega) a palazzo Madama.

Sciopero taxi, tensioni e bombe carta a Roma. Salvini convoca i sindacati - L'agitazione è stata proclamata per manifestare contro il governo e contro l'ingresso nel settore di multinazionali come Uber. tg24.sky.it

Sciopero nazionale dei taxi: il racconto della protesta a Roma contro algoritmi e multinazionali - Sciopero nazionale dei tassisti a Roma contro multinazionali come Uber. tag24.it

TAXI in piazza a ROMA CONTRO IL GOVERNO: fumogeni e cori davanti a Montecitorio

Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati a seguito dell’incidente sul lavoro di ieri, che è costato la vita a Claudio Salamida, 46 anni, originario di Alberobello e residente a Putignano - facebook.com facebook

