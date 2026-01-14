Il 13 gennaio, in tutta Italia, si è svolto uno sciopero nazionale dei tassisti, con una significativa adesione che ha coinvolto le attività dalle 8 alle 22. In risposta alla mobilitazione, il ministro Salvini ha convocato i sindacati per discutere le questioni legate al settore. L'evento ha evidenziato le tensioni e le esigenze del comparto, sollevando un dibattito sulle future regolamentazioni e sulle modalità di rappresentanza.

AGI - Ha raccolto un'alta adesione, dalle 8 alle 22 di martedì 13 gennaio, lo sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di sigle sindacali che hanno chiesto al governo di intervenire per regolamentare la disciplina di utilizzo delle piattaforme di prenotazione online gestite da gruppi multinazionali e chiedono una legge di riordino del settore. La protesta ha visto però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non hanno preso parte allo sciopero. Salvini convoca i sindacati . "Ho convocato per il 14 novembre tutte le associazioni sindacali ", ha annunciato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del convegno sul turismo organizzato dal vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega) a palazzo Madama. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ieri sciopero nazionale dei tassisti, Salvini convoca i sindacati

Leggi anche: Ieri sciopero nazionale dei tassisti, Salvini convoca i sindacati

Leggi anche: I tassisti in sciopero nazionale fino alle 22, Salvini convoca i sindacati

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ieri sciopero nazionale dei tassisti, Salvini convoca i sindacati; Oggi sciopero nazionale dei taxi. Salvini: Convocati i sindacati per domani; Sciopero dei taxi, stop dalle 8 alle 22 in tutta Italia. Salvini: “Convocati domani i sindacati”; Sciopero taxi 13 gennaio, 24 ore di stop: le ragioni della protesta e i disagi per cittadini e turisti.

Sciopero nazionale dei tassisti: grande adesione anche a Firenze - Adesione totale allo sciopero nazionale indetto dalle principali sigle di rappresentanza sindacale, tra cui Uritaxi ... gonews.it