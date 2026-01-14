Ieri sciopero nazionale dei tassisti Salvini convoca i sindacati

Il 13 gennaio, in tutta Italia, si è svolto uno sciopero nazionale dei tassisti, con una significativa adesione che ha coinvolto le attività dalle 8 alle 22. In risposta alla mobilitazione, il ministro Salvini ha convocato i sindacati per discutere le questioni legate al settore. L'evento ha evidenziato le tensioni e le esigenze del comparto, sollevando un dibattito sulle future regolamentazioni e sulle modalità di rappresentanza.

AGI - Ha raccolto un'alta adesione, dalle 8 alle 22 di martedì 13 gennaio, lo  sciopero nazionale dei tassisti. A proclamarlo una ventina di  sigle sindacali  che hanno chiesto al  governo  di intervenire per  regolamentare  la disciplina di utilizzo delle  piattaforme di prenotazione online  gestite da gruppi  multinazionali  e chiedono una  legge di riordino del settore. La protesta ha visto però anche delle differenziazioni nel fronte sindacale, con l'Unione Radiotaxi d'Italia e il consorzio itTaxi che non hanno preso parte allo sciopero. Salvini convoca i sindacati . "Ho convocato per il 14 novembre tutte le  associazioni sindacali ", ha annunciato il  ministro dei Trasporti,  Matteo Salvini, a margine del  convegno sul turismo  organizzato dal vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio (Lega) a  palazzo Madama. 🔗 Leggi su Agi.it

