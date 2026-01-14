Idee per ’Sarzana Commercial’ Si lavora al calendario di eventi Previste cinque notti bianche

Sarzana Commercial sta pianificando un ricco calendario di eventi, con particolare attenzione alle attività commerciali e alle iniziative di intrattenimento. Sono previste cinque notti bianche che mirano a coinvolgere la comunità e valorizzare il tessuto commerciale locale. Questa pianificazione anticipata permette di organizzare eventi di diversa natura, favorendo un'offerta variegata per tutti i cittadini e visitatori, contribuendo alla crescita e alla vivacità della città.

Stimolare la proposta di eventi di natura commerciale per definire con largo anticipo un fitto calendario eterogeneo. Questo il senso di 'Sarzana Commercial', la manifestazione di interesse attivata su proposta dell'assessore al ramo Luca Ponzanelli che ha l'obiettivo di arricchire anno dopo anno il calendario appuntamenti del Comune di Sarzana nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 13 novembre 2026 con proposte tipicamente commerciali. È ufficialmente partita la chiamata rivolta a società, imprese, enti, associazioni, consorzi, fondazioni, associazioni di categoria,, pro loco, commercianti, consulte, ambulanti, e hobbisti che entro il 31 gennaio potranno inviare al Comune la propria proposta di evento commerciale.

