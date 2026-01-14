ICAUR sbarca in europa

ICAUR, nuovo marchio globale del Gruppo Chery, annuncia il suo ingresso nel mercato europeo nel 2026. In un contesto di rapida evoluzione nel settore automobilistico, con focus su elettrificazione e intelligenza artificiale, questa novità rappresenta un passo importante per l’espansione del brand nel continente. L’arrivo di ICAUR in Europa mira a offrire soluzioni innovative e di qualità, mantenendo un approccio sobrio e orientato alle esigenze del mercato locale.

