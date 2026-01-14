IBU Cup Zingerle e Cappellari sul podio nella Single Mixed di Brezno

Durante la competizione di Brezno, gli atleti italiani IBU Cup, Zingerle e Cappellari, hanno conquistato il terzo posto nella gara di Single Mixed. La gara, molto combattuta, si è conclusa con la vittoria della Svezia, seguita dalla Finlandia. Un risultato che testimonia l'impegno e la crescita del team azzurro in questa disciplina.

Gli azzurri chiudono terzi al termine di una gara tiratissima: vittoria alla Svezia davanti alla Finlandia. Nella staffetta mista successo tedesco, Italia settima Single Mixed: Zingerle-Cappellari terzi dopo una grande rimonta Podio azzurro nella Single Mixed dell’IBU Cup di Brezno-Osrblie, in Slovacchia.Linda Zingerle e Daniele Cappellari conquistano un brillante terzo posto, al termine di una . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Biathlon, Daniele Cappellari e Linda Zingerle sul podio nella single mixed di IBU Cup a Brezno-Osrblie Leggi anche: Biathlon, in IBU Cup a Lenzerheide Italia in top ten nella staffetta single mixed La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Biathlon - Linda Zingerle e Samuela Comola guidano l'Italia nella tappa di IBU Cup a Brezno-Osrblie; Undici azzurri convocati in IBU Cup per la tappa di Brezno; settore giovanile a Hochfilzen; Samuela Comola torna in IBU Cup e sarà il faro del team azzurro, definito il quartetto in rosa per la staffetta di Ruhpolding; Ibu Cup e Alpen Cup: i convocati azzurri per le tappe di Brezno-Osrblie e Hochfilzen. Biathlon, Daniele Cappellari e Linda Zingerle sul podio nella single mixed di IBU Cup a Brezno-Osrblie - La formazione azzurra conquista infatti un brillante terzo ... oasport.it Alla Germania la staffetta mista di Ibu Cup a Brezno, Italia settima con Trabucchi / Comola / Barale / Pircher - Successo della Germania nella staffetta mista che apre il programma della tappa di Ibu Cup di Brezno Osrblie, in Slovacchia: il quartetto tedesco con un’ottima prova al tiro che ha visto l’impiego di ... fisi.org

Che bella vittoria di Linda Zingerle! Primo hurrà italiano in IBU Cup con il talento classe 2002 - Arriva dall'IBU Cup e dal gran talento di Linda Zingerle, la prima vittoria stagionale per il biathlon azzurro. neveitalia.it

Comunque in IBU Cup buon podio nella single mixed con frazioni solide di Cappellari e Zingerle (che adesso si dirigerà verso Ruhpolding). Giusto provare a sfruttare ogni occasione per il sogno olimpico x.com

Il secondo circuito del biathlon fa tappa a Brezno-Osrblie (gare al via mercoledì in Slovacchia), con la valdostana costretta a ripartire per cercare un posto in CdM e poi il pass olimpico; con lei pure Linda Zingerle è reduce da Oberhof, in campo maschile ci son facebook

