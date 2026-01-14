Iannone e Rocìo insieme da tempo | il retroscena clamoroso sulla notte in discoteca all' estero

Da tempo si parla della relazione tra Andrea Iannone e Rocío Muños Morales, confermata anche dagli ultimi scatti pubblicati. Le immagini e le notizie emerse recentemente, tra cui dettagli sulla notte trascorsa in discoteca all’estero, rafforzano la ricostruzione di una coppia consolidata. Questa vicenda, ormai quasi certa, si inserisce nel quadro di una relazione stabile tra i due, come confermato da fonti attendibili.

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone sorpresi insieme: è nata una nuova coppia? - L'attrice spagnola, fresca di separazione da Raoul Bova, è stata paparazzata in Franciacorta con il campione di motociclismo che a sua volta, a detta del gossip, avrebbe di recente rotto con la fidanz ... vanityfair.it