Ial Fvg a gennaio scuole aperte per studenti e famiglie

A gennaio, Ial Fvg apre le proprie sedi regionali con incontri dedicati a studenti e famiglie. Durante le giornate di Scuola aperta, sarà possibile approfondire l’offerta formativa attraverso orientamento, laboratori e confronti con docenti e studenti. Un’occasione per conoscere da vicino le opportunità di formazione e orientamento offerte sul territorio, contribuendo a scegliere un percorso educativo adeguato alle proprie esigenze.

Orientamento, laboratori e confronto diretto con docenti e studenti. Nel mese di gennaio Ial Fvg apre le porte delle proprie sedi regionali con una serie di appuntamenti di Scuola aperta, rivolti a ragazzi e famiglie interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa nei diversi territori del. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Laboratori e incontri con i docenti: torna la scuola aperta allo Ial Fvg Leggi anche: Scuola Aperta allo Ial Fvg, anche nel pordenonese tre giornate per scegliere il futuro Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Scuola Aperta allo Ial, anche ad Aviano e a Pordenone; Scuola aperta IAL FVG: a gennaio open day nelle sedi regionali per scoprire i percorsi Valditara; AFTER USE: al DoubleTree by Hilton Trieste la mostra fotografica personale di Giulia Crosilla; Marina Festini alla guida della Polfer FVG: nuovo vertice della Polizia ferroviaria regionale a Trieste. Scuola Aperta IAL FVG: ecco gli open day di gennaio in tutta la regione - IAL FVG apre le sedi regionali con le giornate di Scuola Aperta di gennaio dedicate a studenti e famiglie interessati ai percorsi formativi. nordest24.it

DOMANI, 13 GENNAIO, OPEN DAY DELLE SCUOLE DI CAMPOFILONE: ALLE ORE 16.30 SI PRESENTA LA SCUOLA PRIMARIA, ALLE 17,30 LA SCUOLA SECONDARIA, MENTRE ALLE ORE 18,00 LA SCUOLA DELL'INFANZIA...TRE SCUOLE IN PROFON facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.