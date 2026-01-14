I venezuelani esultano per la cattura di Maduro e sperano in elezioni rapide Un sondaggio

Un sondaggio condotto da Premise per l’Economist su 600 venezuelani rivela che la maggioranza approva la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali statunitensi. I cittadini esprimono speranza in un rapido svolgimento delle elezioni e in un possibile cambiamento politico nel paese. I risultati riflettono un sentimento di attesa e desiderio di stabilità tra la popolazione venezuelana.

Secondo un sondaggio esclusivo condotto da Premise per l' Economist su 600 cittadini residenti in Venezuela, i venezuelani approvano la cattura di Nicolás Maduro da parte delle forze speciali americane. Il sondaggio mostra che Maduro, responsabile di torture e del collasso economico del paese, era profondamente odiato dai suoi cittadini: solo il 13 per cento degli intervistati si oppone alla sua cattura. Più della metà degli intervistati dichiara inoltre di avere una opinione migliore degli Stati Uniti dopo il raid. Quasi l'80 per cento dei venezuelani pensa che la situazione politica migliorerà entro un anno e quasi altrettanti prevedono un miglioramento economico personale, visto che sotto il caudillo chavista l'economia del paese latinoamericano è crollata del 70 per cento.

