I tavoli da mille euro l’italiano cacciato l’uscita bloccata | il racconto della strage di Crans-Montana

La vicenda di Crans-Montana ha attirato l’attenzione per gli eventi drammatici e le singole storie che si intrecciano. Tra queste, quella di un giovane italiano cacciato da Le Constellation poco prima della tragedia, che rappresenta un esempio di come le circostanze possano cambiare in modo improvviso. Questa narrazione offre uno sguardo sulla dinamica degli eventi e sulle implicazioni personali legate a questa tragedia.

Nella tragedia di Crans-Montana c’è anche la storia di un italiano che si è salvato. Si tratta di un adolescente cacciato da Le Constellation poco prima della strage. Perché insieme al suo gruppo era stato sorpreso con «una bottiglia di amaretto vuota che non proveniva dal nostro bar». Nel locale un tavolo vip si pagava fino a mille franchi svizzeri (ovvero 1.070 euro). Una bottiglia costava fino a 300 franchi. Anche se la schiuma fonoassrbente sul soffitto installata personalmente da Jacques Moretti stava già cedendo. E l’uscita d’emergenza era chiusa. Davanti – si vede in un video agli atti dell’inchiesta – c’era un mobiletto. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: “L’uscita di sicurezza bloccata da un mobile pochi minuti prima della strage di Crans-Montana” Leggi anche: Strage a Crans-Montana, “Si calpestavano a vicenda”: una foto conferma che l’uscita di sicurezza era bloccata La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. I tavoli da mille euro, l’italiano cacciato, l’uscita bloccata: il racconto della strage di Crans-Montana - Moretti: «C'è un chiavistello in cima alla porta, sul lato interno, per qualche motivo era agganc ... open.online

