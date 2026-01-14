I soliti no la qualunque contro Israele

In un panorama caratterizzato da tentativi di censura e pressioni contro Israele, è importante analizzare con lucidità e rispetto i diversi punti di vista. Questo testo si propone di offrire una riflessione equilibrata sulla questione, evitando emozioni e sensazionalismi, per contribuire a un dibattito informato e costruttivo.

Certo che i no la qualunque fanno una vita davvero grama. A ogni fiera del libro devono cercare di censurare qualcuno, un editore, uno scrittore, chiunque va bene pur di lanciare un appello contro la libertà d'espressione in nome della democrazia (hanno un po' di confusione in testa, in effetti). Non c'è Mostra del cinema senza corteo per rispedire a casa attori, registi e film israeliani. Il lunedì sono No Tav, il martedì Pro Maduro, il mercoledì Pro Pal, il giovedì antifa in assenza di fascisti, il venerdì sì Leoncavallo, il sabato No Meloni, la domenica No global. Lo Stato di Israele non ha quasi fatto in tempo ad annunciare la partecipazione alla Biennale Arte di Venezia del 2026, a due anni di distanza dalla chiusura del proprio padiglione al pubblico, che i Pro Pal sono già scesi in campo additando il "Padiglione del genocidio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - I soliti "no la qualunque" contro Israele Leggi anche: Arriva la legge contro chi “esalta” la mafia: è palese che sia dedicata ai soliti nemici Leggi anche: Lezioni che arrivano da sinistra contro la sinistra ossessionata dai soliti fascismi immaginari La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. VIDEO: Landini, Anm e forcaioli: il fronte del No che vuole bloccare l'Italia; PAGELLE SP – I nuovi entrano bene nel grigiore del solito Spezia. Landini, Anm e forcaioli: il fronte del No che vuole bloccare l'Italia - Data del referendum della giustizia fissata e già scoppiano le polemiche assurde contro il governo da parte dei soliti noti contro qualunque iniziativa che vuole modernizzare il Paese ... ilgiornale.it

