I sindaci facenti funzioni organizzano subito gli staff | tutte le nomine di Comune e Metrocity

I sindaci facenti funzione hanno iniziato immediatamente a organizzare gli staff, procedendo con le nomine ufficiali di Comune e Metrocity. Questa fase si inserisce nel solco della continuità amministrativa avviata con l'amministrazione Falcomatà, garantendo stabilità e continuità nei servizi e nelle attività istituzionali. Le nomine sono essenziali per il funzionamento delle rispettive istituzioni e rappresentano il primo passo verso una gestione efficace e responsabile.

