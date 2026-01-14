I reperti archeologici di inestimabile valore trafugati oltre un secolo fa e ritrovati dai carabinieri di Monza

I carabinieri di Monza hanno recuperato sei reperti archeologici di grande valore culturale, trafugati oltre un secolo fa. L’indagine ha portato al ritrovamento di questi oggetti, la cui provenienza rimane ancora da chiarire. La scoperta sottolinea l’importanza della tutela del patrimonio storico e archeologico, contribuendo alla conservazione della storia italiana.

Aveva sei reperti archeologici di inestimabile valore culturale, ma non ha saputo spiegare la loro origine. Reperti che risalgono tra il I secolo avanti Cristo e il V secolo dopo Cristo. I carabinieri Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza li hanno recuperati e restituiti alla Soprintendenza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

