I pm ucraini accusano Tymoshenko di aver offerto 10.000 dollari al mese a un deputato per influenzarne il voto, secondo intercettazioni. La vicenda emerge in un momento cruciale, alla vigilia delle votazioni in Parlamento per le dimissioni di ministri chiave, nel quadro di un ampio rimpasto di governo in Ucraina. Questi sviluppi si inseriscono in un contesto politico teso, con decisioni che potrebbero influenzare il futuro del governo ucraino.

È lunedì 12 gennaio, la vigilia delle votazioni con cui la Verkhovna Rada – il Parlamento di Kiev – è chiamato a esprimersi sulle dimissioni del ministro della Difesa Denys Shmyhal e di quello per la Trasformazione Digitale Mykhailo Fedorov, nel contesto del maxi rimpasto di governo in corso in Ucraina. Yulia Tymoshenko, in un’intercettazione ambientale agli atti dell’inchiesta che la vede indagata per tangenti, sta parlando con un deputato. Quest’ultimo, ricostruiscono i magistrati dell’Ufficio nazionale (Nabu) e della Procura specializzata anti-corruzione, le pone un quesito: “Ho solo una domanda: è una cosa una tantum? E questi ‘dieci’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

