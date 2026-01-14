I medici iraniani | Vittime colpite agli occhi e alla testa Trump ha ricevuto una lista degli obiettivi militari

Il regime iraniano continua a reprimere le proteste che coinvolgono il paese da oltre due settimane, utilizzando misure dure e violente. Secondo fonti mediche, alcuni manifestanti sono stati colpiti agli occhi e alla testa. Nel frattempo, si segnala che l’amministrazione americana ha consegnato una lista di obiettivi militari a Trump, evidenziando una strategia di escalation senza compromessi nei confronti del regime.

Nessun compromesso, ma pura eliminazione fisica dei manifestanti. Il regime iraniano porta avanti la sua linea dura, violenta, per sedare le proteste che vanno avanti in tutto il paese da più di 15 giorni. I corpi delle vittime chiusi in sacchi neri, accatastati in strada. Su di loro, numeri per. Medici iraniani a Time e Bbc: Più di 200 morti e ospedali al collasso a Teheran; Iran all'Onu: Usa e Israele responsabili per morti di civili. Possibili fino a 20.000 vittime; In Iran 12.000 morti in 2 giorni. L'Onu: Inorriditi. Trump: Continuate a protestare, gli aiuti stanno arrivando; Proteste in Iran: è bagno di sangue in attesa dell'intervento di Trump. Medici iraniani a Time e Bbc: "Più di 200 morti e ospedali al collasso a Teheran" - Malgrado il blackout di internet, filtrano alcune testimonianze sulla repressione in corso in Iran.

Manifestazioni in Iran, almeno 217 i morti - Un medico di Teheran ha dichiarato alla rivista Time, in condizione di anonimato, che solo sei ospedali della capitale iraniana avrebbero registrato almeno 217 morti tra i manifestanti, «la maggior ... msn.com

L'Iran: "Duemila morti nelle proteste". Ma per l'opposizione sono 12mila - È questa la linea dettata da Donald Trump, che nelle ultime ore sta prendendo sempre più in considerazione l'idea di atta ... msn.com

Qui, la mia corrispondenza di questa mattina, 12 gennaio 2026, andata in onda su Radio Radicale: - 15° giorno di insurrezione anti regime della popolazione #Iran. - Oltre 3 mila morti e 10 mila feriti. - La testimonianza dei medici iraniani. - La reazione di #Tru facebook

Medici iraniani a Time e Bbc: "Più di 200 morti e ospedali al collasso a Teheran" x.com

