I giorni delle madri coraggio raccontano la storia di Armanda Colusso, che ha atteso con speranza e pazienza il ritorno del suo figlio Alberto Trentini, cooperante arrestato e detenuto in Venezuela per oltre un anno senza accuse ufficiali. Una vicenda di attesa e di forza, che testimonia il legame indissolubile tra madre e figlio di fronte alle difficoltà più dure.

Resterà la sua carezza sulla guancia di Alberto e quel bacio lieve, dato con pudore tra le lacrime: Armanda Colusso, la mamma di Alberto Trentini, il cooperante arrestato e incarcerato in Venezuela per 423 giorni, ha riabbracciato così suo figlio, che ha scontato senza accuse formali una sconcertante prigionia in uno dei carceri più brutali del mondo. Armanda è una di quelle madri coraggio che ogni tanto la Storia ci presenta: non si è arresa alla detenzione di quel suo ragazzo ormai uomo, 46 anni, non ha mai ceduto alla disperazione né all'angoscia di non sapere per lunghi tratti nemmeno se fosse ancora vivo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I giorni delle madri coraggio

Leggi anche: "Storie al Femminile": Milena Cicatiello racconta le "madri coraggio"

Leggi anche: Al Politeama per i figli delle madri uccise

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il coraggio di Armanda, da mamma ad attivista per amore del figlio. Quando diceva: “Non stancatevi di parlare di lui”; 'Non sei sola', il coraggio ha 12 volti e 365 giorni per dire no; L'analisi 2/ Il coraggio delle donne iraniane e l'indifferenza occidentale.

Il coraggio di Armanda, da mamma ad attivista per amore del figlio. Quando diceva: “Non stancatevi di parlare di lui” - Durante la prigionia in Venezuela si è appellata alla premier, ha scritto a Maduro e al Papa. quotidiano.net