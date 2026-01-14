I cani in Italia sono ancora a catena | i controlli che non ci sono e la legge che in pochi rispettano

In Italia, molti cani sono ancora tenuti a catena, spesso in condizioni di incuria e senza controlli efficaci. Recentemente, a Bologna, uno Shar Pei è stato sequestrato a causa di condizioni di abbandono, legato e malato. La situazione evidenzia la mancanza di una normativa rispettata e di un’adeguata sorveglianza, sottolineando la necessità di interventi più severi per tutelare il benessere degli animali.

In provincia di Bologna uno Shar Pei è stato sequestrato dopo che sono state verificate le condizioni di incuria in cui si trovava: legato a una catena, impossibilitato a muoversi e anche malato. Il cane è stato sequestrato ma sono rari i casi in cui ciò avviene, spesso ci si limita a sanzionare la persona di riferimento e i controlli successivi sono rari.

Cani alla catena fra escrementi e rifiuti, una denuncia in Val di Sangro - chiusi in box pieni di escrementi e legati alla catena sono stati trovati durante un sopralluogo, nella zona della Val di ... ansa.it

Blitz di Stop Animal Crimes nel Cuneese: trovati un cane vagabondo, gatti abbandonati e cani tenuti a catena - L'organizzazione denuncia i numerosi illeciti e l'insufficienza di controlli e sanzioni da parte delle istituzioni ... quotidianopiemontese.it

