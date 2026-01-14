I campi sintetici sono pericolosi per la salute? Le sostanze nocive e i nuovi divieti in arrivo

I campi sintetici sono al centro di un crescente dibattito sulla loro sicurezza. Le sostanze nocive rilasciate durante l’uso possono avere effetti sulla salute e sull’ambiente. Recenti normative intendono limitare l’uso di materiali potenzialmente dannosi, ma è importante comprendere quali rischi siano ancora presenti e come le nuove regole possano influire sulla sicurezza complessiva.

L'impatto degli pneumatici sulla salute umana e sull'ambiente è enorme. Consumandosi, le gomme rilasciano grandi quantità di microplastiche e sostanze chimiche nocive che finiscono per accumularsi nel suolo, nei fiumi, nei mari e, infine, nel nostro organismo. Persino il loro riciclo presenta. Campi di calcio sintetici: non sono cancerogeni. L'agenzia UE: "livelli di rischio bassi, ma serve monitoraggio" - L'Agenzia Europea Sostanze Chimiche (Echa) è stata incaricata dalla Commisisone Europea di controllare il livello di presenza di queste sostanze ...

