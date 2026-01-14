I 62 anni di Aml. Doppio concerto di Filippo Gorini.

L’Associazione Musicale Lucchese celebra i suoi 62 anni con un doppio concerto di Filippo Gorini, inserito nella programmazione della stagione. L’evento si inserisce nel percorso di successi che caratterizza da sempre questa rassegna musicale, offrendo al pubblico un’occasione di ascolto di alto livello. La stagione prosegue con un ricco cartellone di appuntamenti, consolidando il ruolo dell’Associazione come punto di riferimento per la musica nella regione.

Costellato di successi continua il cartellone della 62 stagione dei concerti dell’ Associazione Musicale Lucchese. Il prossimo appuntamento è per sabato 24 gennaio alle 17.30 all’Auditorium del Suffragio dove si esibirà il pianista Filippo Gorini con un programma che da Schubert arriva all’elettronica di Stefano Gervasoni. Sabato 31 gennaio, stesso orario stessa location, ancora Gorini con il giovanissimo violinista Andrea Cicalese, già ospite in sale come Philharmonie Berlin, Herkulessaal, Prinzregententheater di Monaco e Tonhalle Zurigo. Sabato 21 febbraio si celebrerà invece l’anniversario della nascita di Luigi Boccherini (nato a Lucca nel febbraio del 1743) con un concerto che ogni anno riunisce violoncellisti di fama internazionale e l’orchestra del Conservatorio cittadino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

