I 5 Samurai | riscopriamo la serie animata 35 anni dopo

I 5 Samurai, serie animata iconica, torna in televisione con una nuova stagione a quasi 35 anni dal debutto originale. Questa riscoperta permette di rivivere le avventure dei guerrieri in armature samurai, ispirate alla mitologia giapponese. Dal primo episodio trasmesso in Italia nel 1990, la serie ha mantenuto un posto speciale nel cuore degli appassionati. Scopriamo insieme la storia e le novità di questa rinata serie animata.

I 5 Samurai tornano in TV con una nuova serie animata a quasi quarant'anni dal debutto giapponese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui vecchi e nuovi Samurai Troopers! È un giorno di aprile del 1990 quando Italia 7 trasmette il primo episodio de I cinque samurai, un nuovo anime - ma all'epoca li chiamavano solo "cartoni animati" - che ricorda I Cavalieri dello Zodiaco, solo che i guerrieri in questione indossano armature da samurai (appunto) ispirate alla mitologia nipponica piuttosto che a quella greca. In seguito, la serie sarebbe approdata anche su altri canali italiani come TMC e Junior TV, ma mai sulle grandi reti nazionali come Rai o Mediaset, neppure dopo lo sdoganamento generale dell'animazione giapponese dai primi anni del 2000 in poi: I cinque samurai restano . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

