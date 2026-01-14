Humanes all’Atletico Madrid adesso è ufficiale! L’attaccante spagnolo saluta i nerazzurri per tornare in patria | Cara famiglia nerazzurra…

Humanes torna all’Atletico Madrid, confermando la sua uscita dai nerazzurri. Il giovane attaccante spagnolo, classe 2007, ha annunciato ufficialmente il suo addio alla società italiana, ringraziando la famiglia nerazzurra e riprendendo il suo percorso in Spagna. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella carriera del giocatore, che ora si concentrerà sulle sfide con il club madrileno.

Inter News 24 Humanes all’Atletico Madrid, adesso è ufficiale! L’attaccante spagnolo classe 2007 lascia i nerazzurri e saluta con un messaggio. Ora è ufficiale: Hugo Humanes lascia l’ Inter per trasferirsi nella cantera dell’Atlético Madrid. L’attaccante spagnolo classe 2007, arrivato a Milano nell’agosto 2023 dopo una straordinaria prolificità nelle giovanili del Real Madrid, chiude così la sua esperienza in nerazzurro e torna in Spagna per proseguire il percorso di crescita. A rendere pubblico l’addio è stato lo stesso Humanes, che ha affidato ai social una lettera sentita indirizzata al club e all’ambiente interista. 🔗 Leggi su Internews24.com

