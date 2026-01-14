Il Canada ha deciso di ritirare i propri atleti dalla competizione, influenzando le qualificazioni per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La scelta si inserisce in un contesto di tensioni tra i due Paesi, già evidenti in altri ambiti geopolitici. Nel mondo dello sport invernale, questa decisione riguarda lo skeleton, disciplina in cui i concorrenti si esibiscono su piste ghiacciate. La vicenda sottolinea come le relazioni internazionali possano incidere anche sulle competizioni olimpiche.

Usa contro Canada, sullo sfondo le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le tensioni tra i due Paesi, già emerse nei mesi scorsi sull’onda dei rapporti di Ottawa con l’amministrazione Trump, sono tornate nello skeleton, sport invernale individuale in cui gli atleti scendono lungo una pista ghiacciata su una slitta, in posizione prona con la testa in avanti e i piedi indietro, disciplina dei giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. L’americana Katie Uhlaender, oro mondiale nel 2012 e quarta a Sochi 2014, ha infatti accusato la squadra canadese di aver “ manipolato ” una gara di qualificazione per impedirle di partecipare alla sua sesta Olimpiade. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho pianto quando ho scoperto che lo avevano fatto”: il Canada ritira gli atleti e la leggenda Uhlaender non si qualifica per le Olimpiadi

Leggi anche: «Ho amato molto mio marito fino a quando ho scoperto che aveva l'abitudine di entrare nel terrazzo dei vicini e spiare dalle loro finestre. Avrei voluto lasciarlo, ma avevo due bimbe piccole e non l'ho fatto». Risponde Elena Di Cioccio

Leggi anche: Akinsanmiro svela: «Quando ho ricevuto la convocazione con la Nigeria ho pianto! Per un periodo ho preso una pausa dal calcio per…»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Anna M.: “Mia figlia è scappata di casa per una festa e da allora non mi parla più”; David Byrne reimmagina “Drivers License” di Olivia Rodrigo per il suo quinto anniversario; Controversia sulla corsa agli scheletri: il Canada difende la mossa tra le accuse di sabotaggio; Canada ritira atleti skeleton per impedire Giochi ad atleta Usa, e' polemica.

Stranger Things, Millie Bobby Brown: "Ho sbirciato il finale di nascosto e ho pianto due ore di fila" - L'interprete di Undici ha scoperto il finale dell'amata serie Netflix prima dei colleghi con una mossa proibita da vera spia. movieplayer.it

Un mikveh (bagno rituale di purificazione) dell'epoca del Secondo Tempio è stato scoperto negli scavi archeologici sotto la Piazza del Muro del Pianto a #Gerusalemme. A mikveh (ritual purification bath) from the Second Temple period was discovered beneat x.com

Lo scorso fine settimana, una famiglia ha scoperto nel proprio giardino una piccola scoiattolina, di non più di cinque o sei settimane. Debole, disidratata e con un pianto sommesso, si è avvicinata con coraggio alle persone in cerca di conforto. Presto è diventat facebook