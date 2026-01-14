Ho messo su la playlist sbagliata al funerale di mio padre | incidente durante la funzione i parenti non riescono a trattenere le risate

Durante il funerale di mio padre, si è verificato un incidente inaspettato: ho messo la playlist sbagliata, causando un momento di ilarità tra i presenti. Nonostante la tristezza, i parenti non sono riusciti a trattenere le risate, alleggerendo l’atmosfera. Questo episodio, pur insolito, ha portato un sorriso in una giornata particolarmente difficile per la famiglia Gilinsky.

Piccolo fuoriprogramma durante un funerale che, però, ha portato allegria in una giornata altrimenti molto triste per la famiglia Gilinsky. La figlia del defunto, Arielle, ha raccontato a People quanto accaduto, spiegando di essersi seduta in fondo al tempio insieme ai familiari più stretti prima del funerale. Stavano ripassando i dettagli quando improvvisamente dalle casse sente " Better Off Alone " di Alice Deejay. "Avevo creato una playlist per l'after-party che invece stava suonando per dare il benvenuto a tutti nella sinagoga", spiega ancora. Il gesto, come prevedibile, ha scatenato l'ilarità dei presenti.

