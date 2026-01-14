Hellas-Bologna match a rischio | stop alla vendita dei biglietti nella provincia felsinea

Il match tra Hellas Verona e Bologna, in programma giovedì 15 gennaio alle 18.30 allo stadio Bentegodi, rappresenta il recupero della 16a giornata di Serie A. A causa di impegni della formazione rossoblu in Supercoppa italiana, la vendita dei biglietti nella provincia felsinea è temporaneamente sospesa. La partita si svolgerà nel rispetto delle normative attuali, con attenzione alle procedure di ingresso e sicurezza.

Alle ore 18.30 di giovedì 15 gennaio, allo stadio Marcantonio Bentegodi scenderanno in campo Hellas Verona e Bologna, per disputare il recupero della 16a giornata di andata del campionato di Serie A, rinviata per gli impegni in Supercoppa italiana della formazione rossoblu. In occasione del match. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Casarano-Monopoli ad alto rischio, stop alla vendita di biglietti in provincia di Bari Leggi anche: Napoli-Hellas Verona biglietti: oggi via alla vendita libera Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Verso Verona-Bologna: divieto vendita biglietti per i residenti nella provincia felsinea; Inter-Napoli, chi salta la partita per somma di gialli? I diffidati in Napoli-Verona e Parma-Inter; Bologna, il Verona come “ultima spiaggia”: c’è un rischio da non sottovalutare; Verona-Torino, un giocatore diffidato a rischio squalifica contro il Napoli!. Serie A, recuperi: Napoli-Parma e Inter-Lecce il 14 gennaio, poi Milan e Bologna - La 16ª giornata di Serie A vede i recuperi delle partite rinviate per la Supercoppa Italiana 2025, con big match come Napoli- msn.com

Hellas Verona-Bologna sarà diretta da una nota conoscenza: fu proprio lui a dirigere la storica finale di Coppa Italia facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.