Heated Rivalry | perchè la serie Non sarebbe mai potuta essere realizzata negli Stati Uniti
Uno degli attori della serie più chiacchierata del momento, François Arnaud, ha dichiarato che un simile show non ce l'avrebbe mai fatta negli USA e ha anche spiegato perché è stata realizzata in Canada Insieme a milioni di fan di Heated Rivalry, François Arnaud è molto grato per la libertà creativa di cui ha goduto questa romantica serie canadese. E se glielo chiedete, è proprio questo uno dei motivi principali per cui la serie è diventata così popolare. Mentre era ospite a CBS Mornings, Arnaud ha celebrato il successo della serie, soprattutto dopo che l'autore Jacob Tierney ha rifiutato diverse offerte che avrebbero notevolmente ridotto l'approccio così intimo dello show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Heated Rivalry, quando esce la serie in Italia e perché la storia queer tra Shane e Ilya è già un trend
Leggi anche: La serie hot e gay Heated Rivalry è già un cult
Heated Rivalry: perchè la serie "Non sarebbe mai potuta essere realizzata negli Stati Uniti" - Uno degli attori della serie più chiacchierata del momento, François Arnaud, ha dichiarato che un simile show non ce l'avrebbe mai fatta negli USA e ha anche spiegato perché è stata realizzata in Cana ... movieplayer.it
Heated Rivalry: arriva in Italia la serie tv (e la storia d'amore) di cui tutti stanno parlando - Il prossimo 13 febbraio, nel pieno delle Olimpiadi Invernali, potremo finalmente conoscere Ilya e Shane i due giocatori di hockey protagonisti della nuova ossessione di Hollywood (Pedro Pascal incluso ... vogue.it
Heated Rivalry: Il fenomeno globale dalla TV Canadese a HBO Max - Heated Rivalry debutta su HBO Max Italia il 13 febbraio: la serie fenomeno MM che ha rivoluzionato lo sports romance arriva in esclusiva streaming. it.blastingnews.com
Soundtrack. La soundtrack ufficiale della serie tv “Heated Rivalry” verrà rilasciata questo venerdì in tutte le piattaforme streaming e nei digital store. facebook
La Serie TV Heated Rivalry sta per arrivare in Italia x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.