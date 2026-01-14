Uno degli attori della serie più chiacchierata del momento, François Arnaud, ha dichiarato che un simile show non ce l'avrebbe mai fatta negli USA e ha anche spiegato perché è stata realizzata in Canada Insieme a milioni di fan di Heated Rivalry, François Arnaud è molto grato per la libertà creativa di cui ha goduto questa romantica serie canadese. E se glielo chiedete, è proprio questo uno dei motivi principali per cui la serie è diventata così popolare. Mentre era ospite a CBS Mornings, Arnaud ha celebrato il successo della serie, soprattutto dopo che l'autore Jacob Tierney ha rifiutato diverse offerte che avrebbero notevolmente ridotto l'approccio così intimo dello show. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Heated Rivalry: perchè la serie "Non sarebbe mai potuta essere realizzata negli Stati Uniti"

