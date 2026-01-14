Hbo Max | come abbonarsi quanto costa e cosa si può vedere
Hbo Max è ora disponibile anche in Italia, offrendo un’ampia selezione di film, serie e contenuti originali. In questa guida troverai tutte le informazioni su come abbonarsi, i costi mensili e cosa puoi guardare. Scoprirai inoltre i vantaggi e le modalità di accesso alla piattaforma, per un’esperienza di streaming semplice e trasparente.
Milano, 14 gennaio 2026 - Hbo Max è arrivato. La nuova piattaforma annunciata da alcuni giorni è diventata realtà. E, per gli appassionati di serie tv e saghe, è quindi tempo di fare qualche ragionamento conti alla mano per capire se e quanto può convenire sottoscrivere un abbonamento. Conviene abbonarsi a Hbo Max?. La risposta è: sì, se si è fan di alcune serie tv. Anche perché questi prodotti non sono visibili su altre piattaforme. Come i sempreverdi ‘Friends’, ‘Sex and the city’, ‘Pretty little liars’, ‘Gossip girl’, ‘Game of thrones’, ‘Supernatural’, ‘The vampire diaries’, ‘I Soprano’, ‘Shameless’ e ‘The big bang theory’, che sino a pochi giorni fa erano visibili su Now e su Netflix e che ora si stanno trasferendo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
