HbbTV diventa l’arma dei broadcaster contro i colossi delle piattaforme

HbbTV rappresenta una soluzione strategica per i broadcaster italiani, offrendo un collegamento diretto con gli spettatori e favorendo una maggiore autonomia rispetto ai grandi colossi delle piattaforme. Questa tecnologia permette di integrare la televisione tradizionale con i servizi digitali, migliorando l’esperienza utente e consentendo un migliore controllo sui dati e sui contenuti distribuiti.

Nel panorama televisivo contemporaneo, dove la convergenza tra segnale lineare e connettività internet è ormai una realtà consolidata, lo standard HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) emerge non solo come un semplice aggiornamento tecnologico, ma come un vero e proprio pilastro strategico per l'industria. In un'epoca dominata da ecosistemi chiusi e piattaforme proprietarie, questa tecnologia offre ai broadcaster una via d'accesso diretta e non mediata ai propri spettatori, eliminando le barriere poste dai giganti dell'hardware e dei software.

LabTv cresce e diventa nazionale Da oggi LabTv è visibile anche sul canale 268 grazie alla tecnologia HbbTV, che unisce televisione e Internet. Oltre al canale 84 e allo streaming, i contenuti di Irpinia e Sannio arrivano in tutta Italia, direttamente sul televisore facebook