Hannoun la stilettata di Piantedosi | È il capo delle cellula italiana di Hamas Da qualcuno vicinanza acritica e ideologica

Durante un’istruttoria alla Camera, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha accusato Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione palestinesi in Italia, di essere considerato il capo di una cellula italiana di Hamas. Piantedosi ha sottolineato come alcune figure mostrino una vicinanza acritica e ideologica, facendo emergere tensioni e preoccupazioni sulla situazione della sicurezza e delle relazioni internazionali.

Non ha usato mezzi termini il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante l'informativa alla Camera sull'indagine che ha coinvolto Mohammad Hannoun, presidente dell'Associazione palestinesi in Italia. "È stato squarciato il velo su attività che, dietro il paravento di iniziative in favore della popolazione palestinese, venivano sistematicamente dirottate verso strutture di Gaza riconducibili all'egida di Hamas, per finalità di terrorismo – ha detto il capo del Viminale -. È un dato su cui richiamo l'attenzione soprattutto di chi, in alcune occasioni, ha manifestato vicinanza acritica e puramente ideologica a personaggi coinvolti nell'indagine, sottovalutando, magari in buonafede, la delicatezza e la complessità di contesti che si muovono in un'area non sempre netta tra intenti apprezzabili e propositi meno limpidi".

