La Guida al Fantatennis 2026 offre un’analisi completa per gli appassionati che desiderano prepararsi alla nuova stagione. Con un focus sulle principali competizioni come l’ATP 250 di Brisbane, Hong Kong e la United Cup, questa guida fornisce strumenti utili per gestire al meglio le proprie scelte e strategie nel mondo del fantatennis. Un supporto pratico per vivere al massimo l’esperienza e migliorare le proprie performance.
Mentre il fantacalcio si avvia alla sua asta di riparazione, il fantatennis invece è iniziato da pochissimo per chi è già riuscito ad organizzarsi, tra l’ATP 250 di Brisbane e Hong Kong e la United Cup. Il vero inizio di stagione però sarà l’Australian Open, che inizierà domenica 18 e darà il via alle danze per quanto riguarda il carrozzone del fantatennis, con già i primi verdetti. Cosa ci importa però è il lungo termine, anche perché la particolarità del fantatennis è lo svolgersi così a lungo che a svoltare la stagione sono spesso le scelte di contorno, il cosiddetto "supporting cast". I consigli sono stati stilati basandomi principalmente sul sistema di punteggio del “Fantatennis”, il fantatennis a base statistica che ormai va avanti da cinque anni (nato attorno alla community tennistica Bvblik) e che è quello a cui gioco principalmente. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
