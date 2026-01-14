Guida ai concerti imperdibili di questa stagione

Scopri la guida ai concerti più interessanti della stagione, con date, artisti e location da non perdere tra gennaio e marzo. Questa selezione copre gli eventi nelle province di Bergamo, Brescia e Milano, offrendo un panorama completo delle opportunità musicali in programma. Un utile riferimento per pianificare le tue uscite e vivere al meglio la scena musicale locale durante i prossimi mesi.

Date, artisti e club da segnare in agenda tra gennaio e marzo nelle province di Bergamo, Brescia e Milano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Guida ai concerti imperdibili di questa stagione Leggi anche: Nuovo anno in musica con la nostra guida ai concerti di Capodanno Leggi anche: Concerti jazz a Pompei imperdibili per gli appassionati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Guida ai concerti imperdibili di questa stagione; Concerti Italia 2026: biglietti, date e live imperdibili del prossimo anno; I festival musicali più attesi in Italia nel 2026. Guida agli eventi da non perdere; Guida al weekend: cosa fare, vedere e ascoltare a Bologna questo fine settimana. Guida ai concerti imperdibili di questa stagione - Il circolo Arci continua a essere un punto di riferimento per chi ama scoprire nuove sonorità tra live e dj- ecodibergamo.it

A Roma 34 imperdibili concerti con star internazionali - Torna nel cuore della Capitale una nuova stagione concertistica caratterizzata da una ricca varietà di proposte musicali fra orchestre ed ensemble, solisti e quartetti, dalla musica barocca al jazz. romatoday.it

Scala: Ortombina, sarà una stagione con appuntamenti imperdibili - "La Prima" che ieri ha inaugurato la stagione del teatro alla Scala è stata "bellissima" e la stagione lo sarà altrettanto, secondo il sovrintendente Fortunato Ortombina, al suo primo 7 dicembre a ... ansa.it

La città più bella dell'Austria | Attrazioni imperdibili a Salisburgo

Guida ai concerti da scoprire. Tutta la musica a Bologna e in regione dal 12 al 18 gennaio x.com

Guida Torino. Taylor Swift · Daylight. Concerti Gratuiti al Museo Egizio Da gennaio a dicembre 2026, la Galleria dei Re del Museo Egizio di Torino ospita, una domenica mattina al mese, un concerto gratuito nell’ambito della rassegna “Onde”, già proposta facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.